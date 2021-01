Il maltempo continua a far danni in Garfagnana. Un capannone di circa 200 metri quadri, destinato al ricovero di attrezzi, è crollato nella notte a causa del peso della neve caduta negli ultimi tre giorni a Sulcina, nel comune di Villa Collemandina.

Al momento del crollo fortunatamente dentro l’edificio non era presente nessuno. La struttura, fino a qualche anno fa destinata al ricovero di animali da allevamento, fa capo all’azienda agricola Lupinaia. Sul tetto, al momento del crollo, si era accumulato quasi un metro di neve. Questa mattina l’azienda ha ricevuto la visita del vicepresidente della commissione agricoltura del consiglio regionale Mario Puppa (Pd) che si è attivato con gli uffici della Regione Toscana per sostenere l’azienda che ha registrato – come molte altre in Garfagnana – danni ingenti a causa dell’eccezionale ondata di maltempo.

Foto 3 di 5









“Siamo in località Sulcina nel comune di Villa Collemandina – si legge nel post di Mario Puppa – Il peso della neve ha distrutto un capannone agricolo. Ferite profonde al mondo produttivo che bisogna cercare di rimarginare attraverso aiuti concreti“.