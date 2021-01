Lavori al Carrara, la ditta: “Gravi inadempienze? Sì, ma dalla Provincia”

I lavori all’Itc Carrara? La rescissione del contratto con la ditta vincitrice dell’appalto fu richiesta non dalla Provincia ma dalla Sti Servizi Tecnici integrati, “per gravi inadempienze della stazione appaltante”. E’ quanto rivendica per la Sti srl l’amministratore unico Antonio Limatola, in riferimento all’annuncio della Provincia che nel giugno scorso aveva dato notizia della ripresa del cantiere, dopo una preliminare fase di ripulitura.

“Tengo a precisare – spiega Limatola – che la risoluzione del contratto di appalto fu richiesta dalla Sti Servizi Tecnici Integrati srl, allora da me rappresentata, con atto di citazione del 20 agosto 2017, per gravi inadempienze della stazione appaltante (Provincia di Lucca), riferite alla inadeguatezza del progetto messo a gara , e per impellenti problemi statici riferiti allo sfondellamento diffuso dei solai. Il giudizio di merito, tutt’ora in corso, ha già espresso l’esito dell’accertamento tecnico preventivo, (anch’esso richiesto dalla impresa esecutrice dei lavori), confermando quanto esposto in fase di citazione”.