ReiThera, ecco il vaccino Covid made in Italy: basta 1 sola dose

Si chiama Grad Cov2 e sono dati incoraggianti quelli del vaccino anti Covid 19 italiano, prodotto da ReiThera, società con sede a Castelromano, secondo i test effettuati allo Spallanzani di Roma. Dose unica, e sicurezza al 92%: le persone che sono state vaccinate nella fase 1 hanno sviluppato anticorpi.

“Se saranno confermati i dati finora ottenuti – ha commentato il ministro della salute Roberto Speranza – avremo nei prossimi mesi un vaccino efficace e sicuro con una sola dose invece che con due dosi”.

Il governo è pronto a finanziarlo.

I test sono iniziati il 24 agosto 2020 con un’iniezione intramuscolare su una volontaria. Nella fase 1 sono stati testate 90 persone, divise in due gruppi, uno di persone tra i 18 e 55 anni, e l’altro di persone dai 65 ai 85 anni. La tecnologia utilizzata dal vaccino made in Italy è quella del vettore virale non-replicativo, il virus del raffreddore del gorilla. Viene cioè utilizzato un virus inoffensivo per l’uomo e che produce anticorpi neutralizzanti rilevabili nel 92% delle persone vaccinate.

L’ipotesi, come annunciato da Domenico Arcuri, il commissario per l’emergenza sanitaria, di chiudere la fase 3 entro la prossima estate.

Nella sperimentazione il vaccino non ha provocato nessun evento avverso grave, nei primi 28 giorni dalla dose.

La presidente dell’azienda, Antonella Fologre, ha annunciato di voler sviluppare 100 milioni di dosi all’anno.Il vaccino è stabile ad una temperatura tra 2 e 8 gradi.