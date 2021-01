Danneggiano auto a Firenze e Bagno e a Ripoli la notte di Capodanno, denunciati due minorenni

Danneggiano auto a Firenze e Bagno a Ripoli, denunciati due minorenni per la bravata di Capodanno.

A seguito delle segnalazioni dei cittadini e delle denunce sporte dai proprietari delle auto danneggiate a Badia a Ripoli e Grassina, i militari hanno avviato una attività d’indagine, basata sull’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza del comune di Bagno a Ripoli e di quello di Firenze, grazie ai quali sono riusciti ad individuare lo scooter utilizzato per la bravata e risalire così ai responsabili.

Uno dei due, invitato in caserma, ha ammesso di aver commesso la bravata, confermando così quanto già ipotizzato dai carabinieri.

Ai due minorenni, uno di Firenze e l’altro di Bagno a Ripoli, sono stati sequestrati motorino, caschi ed un piede di porco, verosimilmente utilizzato per danneggiare le vetture in sosta. Oltre a ciò, sono stati sanzionati per aver violato il coprifuoco previsto dalle norme anti Covid 19