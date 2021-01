Emergenza maltempo, neve anche a quote basse: fiocchi anche a Lucca

Emergenza maltempo, scende la neve anche a quote basse.

I fiocchi nelle prime ore del mattino, oltre che in tutta la Valle del Serchio e anche nel fondovalle è caduta anche sulla città di Lucca, con le colline della Brancoleria e i paesi sulla via per Camaiore dove l’episodio meteo è stato più intenso.

Un momento sicuramente suggestivo, che ha visto imbiancare case, tetti e strade, ma sicuramente anche un grande disagio per chi deve spostarsi, nonostante il giorno festivo.

In azione in tutta la provincia ci sono spalaneve e spargisale, soprattutto nelle zone collinari. In azione anche le squadre dei vigili del fuoco, con un turno rafforzato, per le verifiche, nella Valle del Serchio, sui tetti, per il peso della tanta neve caduta fin da ieri.

L’allerta meteo, arancione per le nostre zone, dura fino alle 21 di oggi (6 gennaio).