Emergenza neve, disagi ovunque: strade chiuse e nuove interruzioni per le linee elettriche

Come da previsioni meteo con allerta arancio, la neve è caduta copiosa su gran parte del territorio montano e collinare della nostra provincia. I mezzi spalaneve e spargisale della Provincia di Lucca sono in funzione da questa notte, in particolare in Garfagnana, Mediavalle e in Valdarni.

E si inizia a fare un primo bilancio della situazione. Alla Protezione civile dell’ente sono state segnalate alcune piante cadute sulle strade provinciali (48 Villa Collemandina, 16 di San Romano e 43 di Monteperpoli) ma senza problemi per la circolazione stradale. Sulla provinciale 32 di Pescaglia, invece, la strada è temporaneamente interrotta proprio per un’alberatura che sta bloccando la circolazione in località La Prada. L’intervento di rimozione è in corso.

Intorno alle 14 è stata chiusa al transito anche la strada provinciale 16 di San Romano in Garfagnana, salendo poco prima dell’abitato del paese di San Romano. Sono intervenuti i cantonieri della Provincia di Lucca e le ditte specializzate per rimuovere i rami dalla sede stradale che rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Chiusa anche via di Pizzorna da Matraia alta. L’accesso è garantito solo ai residenti della frazione.

Continua a nevicare dall’altezza di Valdottavo in su, con la neve più copiosa man mano che si sale di altitudine. In pianura la neve caduta per alcuni minuti non ha attaccato al suolo e al momento si è trasformata in pioggia.

Oltre ai mezzi della Provincia attivi sulle strade provinciali, sono in funzione anche mezzi dell’Anas per rendere percorribile la statale 12 del Brennero.

Tanti gli interventi anche per i vigili del fuoco con il distaccamento di Castelnuovo Garfagnana che è stato rinforzato da altre due squadre. Interventi per auto uscite fuori strada, alberi caduti, anche nella Piana di Lucca, e per alleggerimento di tetti dalla neve soprattutto in zona Casone di Profecchia e Col d’Arciana.

Foto 3 di 8















Dopo l’emergenza dei giorni scorsi si sono anche ripresentati problemi di alimentazione elettrica in alcune zone della Garfagnana dove Enel sta intervenendo per ripristinare l’elettricità.

Vista la situazione meteo, perlatro già annunciata ieri, anche la Provincia raccomanda ai cittadini di non muoversi di casa se non per motivi di necessità, di lavoro e di salute. Soprattutto nelle aree del territorio dove ha nevicato in abbondanza.

Oggi – come da disposizioni governative sull’emergenza covid – il territorio nazionale è comunque zona rossa , quindi con precise disposizioni che limitano gli spostamenti e le uscite dalle proprie abitazioni.

La neve a Cune, frazione di Borgo a Mozzano