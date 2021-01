L’Anpi di Viareggio, sede storica della Resistenza in provincia di Lucca, nel mirino di malintenzionati, e vittima di furto e atti di vandalismo. Ignoti si sono introdotti all’interno, forzando la porta d’ingresso e spaccando una finestra.

Il furto è stato scoperto nel tardo pomeriggio di lunedì 4 gennaio quando il presidente Luca Coccoli si è recato in sede. Durante il primo sopralluogo effettuato da alcuni rappresentanti della sezione di Viareggio e dalle forze dell’ordine, è stato possibile constatare che sono stati portati via alcuni cimeli dal valore storico e simbolico molto rilevante per la memoria della comunità.

Tra i vari oggetti rubati una testa in bronzo a grandezza naturale dedicata al politico versiliese Luigi Salvadori (opera di Leonida Parma), un bracciale originale del comitato di liberazione nazionale risalente al 1944/45, varie medaglie e riconoscimenti della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, quattro bandiere dell’Anpi e due quadri.

“Questo furto è una ferita aperta – dichiara Luca Coccoli, presidente della sezione di Viareggio dell’Anpi – sono stati rubati molti cimeli che rappresentano la storia di Viareggio, che ricordano un periodo fondamentale della nostra memoria, quello della Resistenza e della Liberazione. Il furto delle bandiere poi è lacerante per il senso di appartenenza e di affetto che ci lega”.

“Meno male – aggiungen che la prima bandiera, quella delle Brigate Garibaldi, recante l’effigie dell’eroe, si è salvata. Quello che ci rammarica profondamente è che è stato commesso un atto vandalico che oltraggia la memoria antifascista di un’intera città”.

Sul furto indaga la polizia di Viareggio. Al momento, con gli elementi a disposizione, non ci sono prove che

facciano pensare a un furto con rivendicata matrice politica. All’interno della sede non sono state rinvenute scritte ingiuriose nei confronti dell’Anpi e dei suoi rappresentanti né slogan di chiara provenienza fascista e razzista, ma la natura degli oggetti trafugati lascia a pensare.

“Un reato da condannare – è il commento del Pd Versilia. Il partito democratico della Versilia, con la segreteria territoriale e le unioni comunali di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio condanna il furto e i danneggiamenti subiti dall’Anpi Viareggio ed esprime solidarietà e vicinanza alle amiche e agli amici dell’associazione. “Ci sentiamo profondamente colpiti a causa della sottrazione di oggetti di grande valore storico ed emotivo – spiegano- Si tratta di veri e propri cimeli che testimoniano la lotta di Liberazione in Versilia, il valore assoluto delle donne e degli uomini che si opposero al nazismo e al fascismo e misero a repentaglio la loro vita per donarci la libertà e la Costituzione: un patrimonio che appartiene a tutti noi”. “Non sappiamo – concludono – quale sia la matrice di questo gesto. Ma se dovesse essere politica, sappiano i criminali che hanno compiuto questo reato che da parte del Partito Democratico della Versilia, di tutte le antifasciste e gli antifascisti, questo gesto non fa altro che rafforzare la convinzione che ci sia bisogno di memoria, che ci sia bisogno di antifascismo militante. Essere antifascisti significa essere dalla parte delle libertà, dei diritti, del rispetto delle leggi e della Costituzione. Nessun atto violento, nessun furto, nessuna sottrazione di cimeli storici potrà mai scalfire la ferma convinzione in questi valori e proseguiremo insieme all’Anpi il percorso di trasmissione alle giovani generazioni della memoria e dei principi antifascisti”.