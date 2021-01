Un’altra giornata di grande attività per il soccorso alpino di Lucca per fronteggiare l’emergenza neve in Valle del Serchio e Garfagnana. Anche nella giornata di oggi (6 gennaio) le squadre del Sast sono intervenuti su ripetitori telefonici guasti e per la consegna di generatori necessari per le interruzioni di energia elettrica.

Il Soccorso alpino ha anche collaborato al taglio di alberi per il ripristino della viabilità. Nella giornata di domani (7 gennaio) la stazione di Querceta sarà operativa in Arni, nel comune di Stazzema, per liberare i tetti dalla neve.