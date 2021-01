Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Solange

Il 2021 inizia male. Dopo la scomparsa del dj Riccardo Cioni, è morto Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli.

Ospite di numerose trasmissioni sia in Rai che a Mediaset in qualità di sensitivo e opinionista, 69 anni il prossimo aprile, è stato ritrovato senza vita nel suo appartaemento a Collesalveti, in provincia di Livorno.

Sono stati i suoi amici a fare la tragica scoperta, dopo che da giorni non avevano sue notizie. Arrivati alla porta dell’appartamento hanno provato a chiamarlo, ma il cellulare squillava a vuoto e quindi hanno subito allertato i vigili del fuoco e il 118. Una volta all’interno i soccorritori lo hanno trovato sul divano, ma ormai per lui non c’era niente da fare.



La conferma del decesso sulla pagina Twitter di Solange, con un post pubblicato dal suo staff: “Cari amici, purtroppo Solange non è più tra noi. Continueremo a volergli bene e ringraziarlo per tutta la positività e le parole di conforto che ci ha donato e siamo sicuri che continuerà a portarci fortuna da lassù”.

Solange, ospite negli anni anche in locali della Versilia by night, sarebbe morto per cause naturali.