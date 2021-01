Dopo il weekend in arancione la Toscana torna in zona gialla

Da lunedì prossimo (11 gennaio) la Toscana sarà zona gialla. Dopo un fine settimana in arancione (sarà così per tutto il Paese), la regione torna nella fascia con meno restrizioni per il coronavirus. L’indice Rt regionale, infatti, è quello più basso d’Italia, come si evince dal monitoraggio dell’Iss che ha valutato i dati sui contagi e l’occupazione delle terapie intensive.

L’indicatore è infatti attestato allo 0,9, con numeri che anche secondo la nuova definizione dell’Rt delineano una situazione di basso rischio. Così, dopo il fine settimana, in Toscana potranno riaprire bar e ristoranti (fino alle 18) mentre saranno consentiti spostamenti liberi in tutta la Regione dalle 5 alle 22, orario in cui continua ad essere in vigore il coprifuoco.

Una situazione che resterà in vigore almeno fino al prossimo 16 gennaio, data in cui entrerà in vigore il nuovo dpcm in cui saranno introdotte nuove disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia. Non è escluso a questo punto che possano essere introdotte o prorogate restrizioni almeno fino alla fine del mese.