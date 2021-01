La Garfagnana imbiancata vista dall’elicottero dei vigili del fuoco

Uno scenario incantato, quasi da sogno se non fosse il contesto di numerosi disagi che solo nelle ultime ore si stanno affievolendo dopo giorni. Uno sguardo alla Garfagnana dall’alto fatto durante un volo di ricognizione da parte dei vigili del fuoco mostra borghi e paesi imbiancati mentre prosegue qui e all’Abetone il lavoro delle squadre dei pompieri per eliminare la neve sui tetti delle abitazioni e dei mezzi spazzaneve per sgomberare le strade.

Oltre 250 gli interventi effettuati dalle squadre dall’inizio dell’emergenza neve.