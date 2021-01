Lutto nel mondo della sanità, morto il dottor Salvatore Bini

Lutto nel mondo della sanità. È morto il dottor Salvatore Bini, già otorino a Campo di Marte.

Residente a San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia, ha lavorato per molti anni come otorinolaringoiatra in neurootorinolaringoiatria a Lucca. Sposato con Patrizia Menchetti, sorella del dottor Guglielmo Menchetti, lascia anche i due figli Maddalena e Juan.

Profondo il cordoglio nel mondo della sanità e fra i tanti pazienti del dottore, ricordato per la sua professionalità e umanità.