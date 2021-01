Musica e balli a Lucca senza mascherina, Antonio Mazzeo: “Inaccettabile”

“E’ andato in scena un spettacolo che per me è semplicemente inaccettabile”. Anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo stigmatizza i fatti accaduti ieri sera (8 gennaio ) a Lucca.

“Mentre i ragazzi non possono andare a scuola, i medici e gli infermieri fanno turni massacranti e i commercianti sono costretti a stare chiusi, c’è chi pensa che sia possibile ballare in strada senza mascherina e senza il minimo distanziamento – afferma -. Cosi si rischia di mandare al macero settimane di sacrifici e questo, se davvero vogliamo lasciarci altre spalle l’incubo Covid19, non è tollerabile.