Fiamme in un garage a Porcari, paura per le case vicine

Paura questa mattina (10 gennaio) intorno alle 10,30 in via Romana Est a Porcari per un incendio che ha interessato un garage di una abitazione privata.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Lucca che si è occupato dello spegnimento delle fiamme. Il timore era che il materiale accatastato all’interno della struttura potesse dare maggior vigore all’episodio tanto da minacciare le abitazioni vicine. Il rapido intervento dei vigili del fuoco, però, ha scongiurato ogni altro danno se non quello alla struttura interessata dalle fiamme.

Nessuna persona si trovava nelle vicinanze al momento dell’incendio e non ci sono stati feriti.