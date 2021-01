Lutto alla Fondazione Ragghianti per la morte di Lara Vinca Masini. La grande storica e critica d’arte del XX secolo è venuta a mancare ieri, a Firenze.

Mosse i primi passi della sua carriera con Carlo Ludovico Ragghianti e Licia Collobi negli anni Cinquanta, lavorando nella redazione di seleArte. Dal 1974 coordinò la breve ma dirompente esperienza del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea della Città di Livorno. Nel 1978 partecipò alla commissione italiana per le arti visive e per la sezione architettura della Biennale di Venezia. Nel 1986 ottenne il Premio dei Lincei per la Critica.

Recentemente è uscito un libro, a cura di Alessandra Acocella e Angelika Stephen, che raccoglie “Scritti scelti 1961-2019” di Lara-Vinca Masini.

La Fondazione Ragghianti ricorda e rende omaggio alla figura di questa valorosa e originale studiosa.