Vaccini verso quota 9mila nel territorio della Asl Toscana Nord Ovest

Proseguono le vaccinazioni nel territorio della Asl Toscana Nord Ovest. A ieri (8 gennaio) le persone vaccinate erano 8992 tra operatori sanitari (7129), altro personale (77) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (1786).

Sono stati vaccinati 2740 uomini e 6252 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (10 gennaio) apparteneva alla fascia 50-59 anni: 2387; segue la fascia d’età 40-49 con 1642 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 1391; poi la fascia 30-39 con 1231; la fascia 20-29 con 756; la fascia 80-89 con 641; la fascia oltre i 90 anni con 551; ultima la fascia 70-79 con 391 vaccinati.

Nella Piana di Lucca ne sono state effettuate 1541, nella Valle del Serchio 364, in Versilia 1247. Queste le dosi somministrate: Piana di Lucca 229; Valle del Serchio 155; Versilia 163.

Si sta rispettando la tabella di marcia concordata con la Regione Toscana, grazie ai 24 team vaccinali composti da medici, infermieri, Oss, assistenti sanitari, sociali e amministrativi operativi su tutto il territorio e risulta che, a ieri, sia stato vaccinato il 66 per cento del totale dei “vaccinabili”.

E’ comunque possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti- Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale on line dallo scorso 7 gennaio.