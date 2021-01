Sfondano la vetrina e tentano il colpo in un’edicola

Tentano un furto all’edicola La Pergamena, nel pieno centro di Porcari, ma vengono sorpresi dalla vigilanza e si danno alla fuga. E’ successo ieri (11 gennaio), intorno alla mezzanotte: due persone sono state notate di fronte all’attività commerciale, le guardie giurate hanno subito capito che qualcosa non andava, vedendo la saracinesca del negozio completamente divelta e hanno avvertito le forze dell’ordine e il proprietario.

“Mi ha chiamato la vigilanza a mezzanotte e mezzo circa, dicendo che avevano visto due persone che stavano tentando di entrare in negozio – spiega il titolare dell’edicola – Io mi trovavo a casa e mi sono precipitato subito lì e ho trovato la saracinesca che era tutta aperta e il ventiquattrore divelto, probabilmente con un colpo di piccone”.

I malviventi hanno tentato di aprire la saracinesca ed hanno passato un po’ di tempo ad armeggiare, questo ha permesso alla vigilanza di accorgersi del tentativo di furto.

“Per fortuna non sono riusciti ad entrare all’interno del negozio – prosegue il proprietario – i danni si concentrano sull’esterno, la saracinesca è completamente andata e il ventiquattrore dovrà essere riparato o sostituito, ancora però non posso quantificarli con precisione”. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le ricerche sulla vicenda e verranno controllate le telecamere della zona per vedere se contengono informazioni in più su coloro che hanno messo in atto un vero e proprio tentativo di furto con scasso.