Commerciante e madre di tre figli muore a 46 anni

Un’intera comunità in lutto. Il paese di Gorfigliano piange per la prematura e improvvisa scomparsa di Morena Levrini, che lascia il marito Alessandro e i tre figli Mattia, Giorgio e Diego alla giovanissima età di 46 anni.

La giovane mamma era conosciuta e amata da tutto il paese, che adesso piange per una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Insieme alla famiglia gestiva La Terra di Mezzo in via Vittorio Emanuele, che è molto di più che un semplice locale: è un centro di aggregazione, un punto di riferimento per tutto il paese di Gorfigliano.

Tanti i messaggi di cordoglio del paese, tra infinita tristezza e incredulità: “Un fulmine a ciel sereno! Non riesco a crederci! Ciao Morena.. Dal cielo aiuta i tuoi cari ! Un abbraccio grande a tutta la famiglia”, “Morena è troppo presto e tanto doloroso, ma ti ricorderò sempre per tutto l’amore che hai seminato e distribuito, sorridente, coraggiosa e sempre piena di speranza. Buon viaggio amica, donna e mamma speciale”. E poi ancora “Questo è per te amica mia. Mai avrei pensato di scrivere queste frasi. Oggi purtroppo ci hai lasciati ma rimarrai per sempre nei nostri cuori. Sei stata una mamma fantastica, un’amica speciale e soprattutto una donna incredibile, una donna con la D maiuscola, ti sei sempre data da fare, hai sempre messo al primo posto la tua famiglia e i tuoi cari e hai sempre fatto del bene per tutti. Anche se non sei originaria di questo paese hai sempre lottato per il bene di Gorfigliano e per questo te ne saremo per sempre grati. Proteggici da lassù Morena, ti vogliamo bene”.

Cordoglio anche dalle società di calcio Diavoli Neri Gorfigliano e New Team.

Anche il sindaco di Minucciano Nicola Poli ricorda Morena: “A nome di tutta la comunità intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa della cara Morena, a cui tutti volevano bene. Ci stringiamo intorno ai familiari”.