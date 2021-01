Coronavirus, 4 nuovi casi a Molazzana in tre diversi nuclei familiari

Quattro nuovi casi di Covid-19 a Molazzana.

Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Talani: “Nelle ultime ore – dice – registriamo nel nostro comune 4 nuovi casi di Covid-19. Le persone interessate fanno parte di tre distinti nuclei familiari e non sono collegati tra loro. L’Asl ha già provveduto a contattare e mettere in isolamento i familiari e gli eventuali contatti”.

“Si trovano – spiega Talani – tutti in buone condizioni nel proprio domicilio, tranne una persona che è ricoverata in ospedale, ma fortunatamente in condizioni stabili”.