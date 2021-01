“Nei prossimi giorni aria gelida artico-continentale dilagherà dalla Russia su gran parte dell’Europa centro-orientale, dove sono attese temperature diffusamente e abbondantemente sottozero anche di giorno, con nevicate fino in pianura”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Già in Lapponia si registrano punte inferiori ai -30 gradi, ma nei prossimi giorni minime fino a -15/-20 gradi in pianura sono previste anche tra Polonia, Stati Baltici, Bielorussia, Ucraina, oltre ovviamente alla Russia (qui anche sotto i -25/-30 gradi). Minime sotto i -10-15 gradi anche sui Balcani”.

“Il freddo russo raggiungerà anche l’Italia – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – ma la nostra penisola non sarà l’obiettivo principale dell’ondata di gelo. Ad ogni modo tra venerdì e sabato assisteremo ad un tracollo termico su gran parte del paese, ma in modo particolare sulle regioni adriatiche, sotto i colpi di molto freddi venti di tramontana, bora e grecale. Previste raffiche anche di oltre 60-70 chilometri all’ora, soprattutto su Tirreno e isole maggiori”.

“L’offensiva fredda – concludono da 3bmeteo.com – innescherà locali rovesci o temporali in particolare su Sicilia, Sardegna, regioni del Sud e sul medio versante Adriatico; poco o nulla sul resto d’Italia salvo qualche nevicata sulle Alpi di confine. Con il calo delle temperature fiocchi di neve potranno cadere a quote collinari entro venerdì tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise; inizialmente dai 500-1000m al sud ma in calo. Sabato non esclusa neve a tratti fin sulle coste sul medio versante Adriatico, in collina sul resto del sud peninsulare, sotto i 1000 metri anche sulla Sicilia. Da monitorare infine un possibile nuovo peggioramento tra domenica e lunedì non solo al sud ma anche al centro e parte del nord, con neve a quote molto basse”.