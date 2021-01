Sopralluogo questa mattina (14 gennaio) alla strada provinciale del Passo delle Radici per il rischio valanghe e slavine: la viabilità verrà riaperta.

Sul posto il tecnici della Provincia di Lucca, coadiuvati dai carabinieri forestali del servizio Meteomont, il colonnello Pettinà e il presidente della Provincia, Luca Menesini.

“L’operazione – dice Menesini – dopo la straordinaria nevicata vissuta nei giorni scorsi, sia per quantità, sia per tipo di neve ha dato esito positivo: non risultano esserci pericoli imminenti di questo tipo. La strada quindi verrà tutta riaperta al transito”.