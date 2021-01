Taglio boschivo non autorizzato, scattano denuncia e sanzioni: nei guai una ditta di Capannori

Taglio boschivo non autorizzato: i Forestali denunciano i titolari di una ditta di Lucca e la proprietaria del terreno. Elevate sanzioni per 8mila euro.

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini in merito ad un taglio boschivo sospetto, i militari della stazione dei Forestali di Empoli, diretti dalla tenente colonnella Loriana Armellini, si sono recati in località Casone nel Comune di Montaione, al fine di verificare la regolarità di tale intervento, constatando che erano state effettuate diverse tipologie di interventi e da un controllo documentale è emerso, fra le varie istanze presentate alla Città Metropolitana di Firenze, anche una dichiarazione generica per taglio di arboricoltura da legno (pioppeta).

Da accertamenti effettuati sul posto sono state però rinvenute alcune piante cresciute spontaneamente all’interno di tutta la pioppeta e dal conteggio degli anelli alcune di esse avevano un’età superiore ai 15 anni. La presenza di piante nuove, quali specie quercine, aceri, carpini con età superiore ai 15 anni, le testimonianze raccolte, e la visione delle immagini satellitari, hanno fatto emergere l’abbandono della pioppeta da almeno 15 anni, pertanto l’area oggetto di intervento doveva classificarsi come bosco a tutti gli effetti, secondo la legge forestale regionale. Per il taglio sarebbe stata dunque necessaria una richiesta di autorizzazione di taglio fustaia, con tanto di progetto di taglio. L’intervento era stato quindi eseguito in difformità sostanziale alla legge.

Da accertamenti e indagini successive, i forestali hanno appurato che il taglio, che ha interessato una superficie di più di un ettaro, era stato eseguito da una azienda agricola di Capannori, mentre un’altra ditta risultava essere acquirente del soprassuolo boschivo, nonché la titolare del titolo autorizzativo.

Sono stati dunque segnalati all’ autorità giudiziaria l’mministratore unico della ditta acquirente e titolare dell’atto autorizzativo e il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda agricola esecutrice del taglio.

E’ stato anche elevato un verbale amministrativo a carico di entrambi per il taglio eseguito in assenza di autorizzazione. Per gli altri interventi di taglio nella medesima località, effettuati dalle stesse ditte, sono stati elevati verbali amministrativi per il taglio di piante in assenza di autorizzazione ai sensi della legge forestale regionale, e per il taglio lungo il torrente Orlo senza la prescritta autorizzazione dell’autorità idraulica. Il totale delle sanzioni ammonta a 8mila40 euro.