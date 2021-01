Danneggia un’auto nella zona della movida di Marina di Carrara e aggredisce i poliziotti

Ha danneggiato un’auto parcheggiata in zona movida e poi ha aggredito gli agenti: 19ene arrestato dalla polizia di Stato

E’ accaduto ieri (16 gennaio) nel pomeriggio a Marina di Carrara Il ragazzo, come spiegato dalla questura apuana, era in stato di alterazione psicofisica, in preda ai fumi di un mix di alcol e sostanza stupefacente, quando è stato bloccato dal personale delle volanti per essersi reso responsabile della rottura di un fanale di un’auto in sosta e, a seguito di ciò, di aver tentato di scagliarsi contro il proprietario del veicolo.

Durante l’identificazione, il giovane ha anche opposto resistenza, minacciando e insultando più volte i poliziotti, continuando a mantenere tale comportamento violento anche negli uffici del commissariato, tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale, dove è stato sottoposto all’alcol teste che ha evindenziato tracce consistenti di un mix di alcol e droga, cannabis e cocaina, oltre ad un tasso alcolemico elevato.

Il giovane era stato già recentemente coinvolto nella rissa del 23 dicembre sempre a Marina di Carrara.

L’episodio è adesso al vaglio della divisione anticrimine della questura per l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del Daspo urbano, che impone il divieto di accesso per sei mesi ai luoghi pubblici o aperti al pubblico e lo stazionamento nelle immediate vicinanze delle persone anche solo denunciate per spaccio e/o per reati commessi contro la persona e il patrimonio. La violazione del provvedimento del questore comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni di carcere ed una multa da 8mila a 20mila euro.