Continua ad essere una stagione difficile per il basket Le Mura Lucca. Ma non solo per il coronavirus.

Anche al Palatagliate la situazione non è delle migliori. Oggi le ragazze si sono trovate nuovamente l’impianto all’addiaccio e si sono dovute organizzare con stufette di fortuna negli spogliatoi. La società stigmatizza l’accaduto: “Finora abbiamo evitato di enfatizzare questa situazione perché non volevamo alibi o strumentalizzazioni rispetto agli attuali risultati sportivi. Erano e restano due cose separate di cui siamo consapevoli. Ciò detto, ci domandiamo se sia logico, a metà gennaio e nella settimana più fredda dell’anno, trovarci con il campo all’addiaccio e con gli spogliatoi riscaldati con una rete di stufette elettriche. Da ottobre a oggi non abbiamo avuto un giorno di impianto funzionante”.