Disagi per il tamponamento fra due tir sullo stradone di Camigliano

Incidente senza gravi conseguenze per le persone ma con grandi disagi per la circolazione questa mattina (18 gennaio) sullo stradone di Camigliano.

Per cause al vaglio di polizia municipale e carabinieri, intervenuti sul posto, un tir che viaggiava in direzione della via Pesciatina ha tamponato un altro mezzo pesante. Forti i danni ai due veicoli, ma nessun ferito serio.

È stato necessario però l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la viabilità in attesa della rimozione dei mezzi e per capire la dinamica del sinistro. La circolazione è stato interrotta in attesa delle operazioni, creando lunghe code sull’arteria capannorese.