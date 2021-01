Travolto mentre attraversa la Sarzanese: muore a 68 anni

E’ morto sul colpo un uomo di 68 anni, travolto mentre si accingeva ad attraversare la strada a Massarosa. E’ accaduto poco prima delle 18 di oggi (19 gennaio) in via Sarzanese nord.

Una tragedia che si è consumata sulla strada all’altezza del ristorante La Corteccia per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Per ricostruire la dinamica del sinistro fatale sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale diretta dalla comandante Francesca Papasogli.

Disperata la corsa dei soccorritori delle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118.

Per l’uomo, Cesare Sacchelli, originario di Pietrasanta ma abitante a Massarosa, purtroppo non c’è stato niente da fare.