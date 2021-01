Mammografia fissata per il 20 gennaio, ma del 2022

Prevenire, si sa, è sempre meglio che curare. Ma non sempre è possibile farlo in tempi celeri, almeno nella sanità pubblica.

A raccontare un episodio è una donna lucchese, che oggi (20 gennaio) si è recata all’ambulatorio di senologia del Campo di Marte di Lucca per seguire una mammografia, un esame al seno per escludere eventuali presenze di masse sospette e che viene prescritto come percorso consigliato dopo i 40 anni a tutte le donne.

Il foglio di prenotazione recava in effetti la data del 20 gennaio ma una volta presentatasi in ambulatorio a nome della donna non c’era nessun appuntamento. Un disguido dei sistemi elettronici e del Cup? Niente affatto. Era solo un problema di data. L’esame, infatti, era stato effettivamente prescritto per il 20 gennaio, ma del 2022, ovvero esattamente fra un anno.

La signora, al primo esame del genere nella sua vita, non si sarebbe insomma mai immaginata un’attesa di questo tipo. E ora dovrà decidere se attendere 365 giorni oppure rivolgersi al privato.