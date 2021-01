Bandito solitario e armato rapina la farmacia

Si è introdotto all’interno della farmacia, fingendosi cliente. Ha atteso il suo turno e all’improvviso ha estratto un’arma – forse un coltello o un cacciavite – con cui ha minacciato il personale dell’attività di via Catalani a Lucca, facendosi consegnare l’incasso: in tutto circa mille euro in contanti.

Sulla rapina del bandito solitario indaga la polizia che dopo il colpo, avvenuto poco prima delle 20 di ieri (21 gennaio) ha avviato le indagini del caso. Del rapinatore però si è persa finora ogni traccia: aveva sul volto la mascherina e indossava un cappuccio in testa.

Così, stando a quanto ricostruito, l’uomo si è presentato alla farmacia, senza destare particolari sospetti. All’improvviso però ha reso palesi le sue reali intenzioni, estraendo l’arma.

Ha costretto così il personale, mettendosi dietro le casse, a consegnare tutto il denaro contante contenuto al loro interno poi è stato visto allontanarsi a piedi.