Travolto da un albero mentre lavora nel bosco: operaio di 48 anni ucciso sul colpo

Stava tagliando un albero nel bosco, ma quando la pianta è caduta si è trascinata con sé un grosso tronco reso precario dal maltempo delle ultime settimane e che ha colpito al volto l’operaio, sbalzandolo a quattro metri di distanza e uccidendolo sul colpo.

Per la vittima, Luigi Viviani, 48 anni, di Castelnuovo Garfagnana non c’è stato niente da fare. Un infortunio mortale che si è verificato poco dopo le 8,30 di questa mattina (21 gennaio) in un bosco a Poggio, nel comune di Camporgiano.

L’operaio della ditta Centro Legni Ambiente di Castelnuovo stava effettuando insieme ad altri colleghi lavori di disboscamento in un terreno per conto di Gaia spa, quando è avvenuto l’irreparabile. Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione dei carabinieri, gli operai non si erano resi conto del grosso albero pericolante che stava in piedi appoggiato ad altre piante.

Quando Viviani ha tagliato un albero nelle vicinanze, ha innescato, inconsapevolmente la tragedia che lo ha visto vittima: la pianta gli è piombata addosso, colpendolo violentemente in fronte e al viso, facendolo cadere a diversi metri di distanza.

I colleghi hanno subito dato l’allarme: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto le ambulanze e i vigili del fuoco, insieme ai tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ma per l’operaio, celibe, non c’era niente da fare.