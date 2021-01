Forzano il lucchetto ed entrano alla Fortezza delle Verrucole: “Un gesto ingiustificabile”

"Un gesto ingiustificabile". È questo il commento dei gestori della Fortezza delle Verrucole, che si sono sfogati sui social a seguito di un brutto episodio. Pochi giorni fa, infatti, il lucchetto del cancello è stato forzato - e rotto - con alcune persone che sono entrate in barba ai protocolli anticovid.

"Con l'ultimo Dpcm i luoghi della cultura hanno facoltà di riaprire nei giorni feriali, con modalità di accesso specifico (prenotazione) - si legge nello sfogo sulla pagina Fortezza Verrucole Archeopark -. A chi ci ha contattato in questi giorni abbiamo dato piena disponibilità in tal senso, in vista di una riapertura più ampia. Bene, non è né a coloro con cui abbiamo interagito, né a voi che ci seguite, che ci rivolgiamo ora: complimenti a chi in questi giorni se n'è fregato delle regole e ha forzato il lucchetto, rompendolo. Esatto, forzato! Il lucchetto era regolarmente chiuso, e presenta segni inequivocabili di effrazione. Immaginate la nostra sorpresa, quando stamani siamo andati a fare un controllo di routine, e abbiamo trovato il cancello aperto e tracce di accesso, con tanto di deiezioni canine e pupazzi di neve".

"Ci si sente furbi a infrangere le norme, vero? Ma qui non stiamo parlando di essere entrati a gratis - prosegue lo sfogo -. Stiamo parlando di una violazione di accesso, in barba ai protocolli anticovid ed in condizioni ambientali potenzialmente non sicure. Un gesto ingiustificabile anche a cose normali. Grazie, grazie di cuore. È così che si dimostra rispetto per una struttura che si sta attenendo alle normative vigenti. Dietro quella struttura, ci sono delle persone, lo sapete? Che in questo tempo hanno stretto i denti per lo stop forzato e stanno lavorando sulla ripartenza, investendo il possibile. Ma voi siete stati coraggiosi, avete rotto un lucchetto e siete entrati a fare i vostri comodi, ignorando avvisi affissi e recapiti contattabili! Proprio un bell'esempio, eh?".

Foto di Giuseppe Santi