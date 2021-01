Maltempo, chiusa la provinciale del passo delle Radici

Il maltempo fa sentire i suoi effetti sulla provincia di Lucca anche in occasione della nuova allerta arancione. Ancora una volta ad essere toccata più pesantemente è stata la Valle del Serchio.

A causa del maltempo è infatti chiusa al transito veicolare la provinciale 72 del Passo delle Radici dall’altezza del Casone di Profecchia fino al passo, quindi al confine con la Provincia di Modena. Il traffico per Pievepelago è dirottato sulla provinciale 71.

Una nuova frana ha invece interessato, nel comune di Gallicano, la Trassilico-Verni, poco prima del ripetitore di Verni. Il traffico è stato a lungo interrotto per i lavori.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti meteo sul maltempo in montagna, la quota neve indicata al momento sui 1600 metri si abbasserà verso la mezzanotte a 1200-1300 metrei per scendere a 1000 nelle ore successive.