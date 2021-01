Estesa di 24 ore l’allerta meteo arancione per la provincia di Lucca.

Il Centro funzionale (Cfr) della Regione Toscana ha infatti emesso un nuovo bollettino meteo che prolunga lo stato di allerta di colore arancio fino alle 23,59 di sabato (23 gennaio) per forti piogge e mareggiate.

Le zone interessate dall’allerta arancio per rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore sono il bacino del Serchio-Garfagnana-Lima (S1); il bacino del Serchio di Lucca (S2), il Serchio-costa (S3), la Versilia (V) e la Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio, corrispondenti alla sigla A4).

Si aggiunge da quest’oggi anche il rischio mareggiate che interessa il bacino del Serchio costa e la Versilia.

Le previsioni, infatti, parlano di una intensa perturbazione in transito sulla Toscana che porta piogge diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani sono previste residue precipitazioni in mattinata, in esaurimento, con un nuovo peggioramento sul nord della regione a partire dalla serata. Neve, inizialmente solo sulle cime appenniniche, in calo di quota in serata fino a 1200-1300 metri e fino a 1000-1200 metri nella giornata di sabato.

Per quanto concerne il vento, dal pomeriggio di oggi avremo venti meridionali in rinforzo con forti raffiche sulla costa e sui crinali appenninici. Domani, invece, si dovrebbe verificare una rotazione a libeccio/ponente, con forti raffiche sulla costa, sui crinali appenninici e nelle zone sottovento.

Dal pomeriggio di oggi il mare presenta un moto ondoso in aumento, fino a mari molto mossi o localmente agitati e, anche per la giornata di domani, è previsto mare molto mosso o agitato.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/ allertameteo.