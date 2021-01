A tradirlo è stato Facebook e i Forestali hanno sanzionato un automobilista che si divertiva a trainare uno sciatore legato tramite una corda al veicolo, lungo le strade innevate all’interno della riserva naturale di Vallombrosa, nel Comune di Reggello

L’esibizionismo ai tempi dei social è costato quattro verbali amministrativi per violazione del codice della strada, per un importo di circa 300 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente al conducente del veicolo che, in occasione delle ultime consistenti nevicate, ha scelto un passatempo pericoloso: trainare uno sciatore lungo i tornanti della riserva naturale di Vallombrosa, in località Cervo bianco.

I militari hanno indagato a seguito di una segnalazione da parte di utenti di Facebook, riscontrando la pubblicazione di foto compromettenti dal punto di vista della legalità della condotta rispetto al Codice della strada.

Dagli accertamenti eseguiti sono poi risaliti al nome del conducente del veicolo.