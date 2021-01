Controlli a tappeto, pattuglione della polizia a Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni

Novantasei persone identificate e 37 autovetture controllate è il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio della polizia di Stato a Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni.

Il pattuglione è stato effettuato con l’ausilio di 3 equipaggi del reparto prevenzione crimine Toscana provenienti da Firenze.

I controlli hanno interessato, oltre che gli snodi importanti delle vie di collegamento dei vari Comuni della Val d’Elsa, anche esercizi pubblici come i bar, le piazze e la stazione di Poggibonsi, punti di ritrovo anche della microcriminalità giovanile.

E’ stato, infatti, talvolta riscontrato, negli ultimi tempi, complici anche le restrizioni dovute al Covid 19, che i giovani sono soliti trovarsi nelle piazze che trasformano in pseudo discoteche a cielo aperto, con tanto di impianti hi fi portatili. Durante il servizio non è stata tuttavia riscontrata nessuna irregolarità.