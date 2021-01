Droga a Scandicci: in due finiscono nei guai

Controlli antidroga dei carabinieri di Scandicci.

Nel corso delle ultime due giornate i militari hanno arrestato con l’accusa del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 23enne del Marocco sorpreso in zona Casellina verso le ore 16 di ieri (22 gennaio) con sei dosi di cocaina pronte per essere cedute al dettaglio.

Sempre nella giornata di ieri, nell’orario serale, hanno denunciato per il medesimo reato un 18enne italiano, trovato in Piazza della Resistenza con tre dosi di hashish e materiale per il confezionamento.