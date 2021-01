Fermi in auto con la musica a tutto volume, denunciati per disturbo alla quiete pubblica

Covid, ancora controlli a Grosseto.

Questa notte i carabinieri hanno denunciato e sanzionato 4 persone di nazionalità rumena, di età compresa tra i 36 e i 20 anni.

I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata pervenuta al 112 che segnalava una vettura ferma con musica alta, trovando l’auto ferma in sosta, con i quattro a bordo, che visibilmente alterati dall’alcol avevano messo musica a tutto volume disturbando il vicinato.

I quattro denunciati per disturbo alla quiete pubblica ed ubriachezza molesta, nonché sanzionati perché trovati fuori dalle proprie abitazioni, senza valida motivazione, in orario non consentito.