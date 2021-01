Ladri scatenati nelle case a Marlia e a Lammari

Ladri scatenati nella giornata di ieri (22 gennaio) nel capannorese.

Le bande dei malviventi hanno colpito in una abitazione in via dei Ceccotti a Marlia. Approfittando dell’assenza dei proprietari i soliti ignoti hanno forzato una serratura e sono entrati all’interno trafugando gli oggetti di valore.

Nello stesso arco orario i ladri hanno svaligiato una abitazione a Lammari, in zona San Cristoforo, con le stesse modalità. La gang ha invece dovuto abbandonare i suoi intenti in via del Chiasso, sempre a Lammari, dove il furto è stato soltanto tentato.