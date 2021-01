Parcheggiatore abusivo trovato con 2 coltelli: denunciato

Nella mattinata di mercoledì scorso (20 gennaio) il nucleo sicurezza urbana della polizia municipale di Lucca ha fermato uno straniero di nazionalità ghanese intento nell’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Santa Maria.

Nelle fasi di verifica sulla persona è emerso il possesso illegittimo di due coltelli, rendendo così necessario l’accompagnamento al comando per la formale identificazione e la denuncia a piede libero con sequestro probatorio dei coltelli. La persona identificata non ha provvedimenti pendenti ma precedenti specifici per il possesso abusivo di strumenti atti ad offendere ed è alloggiata in un centro di accoglienza ubicato nel nostro territorio. Per l’attività abusiva di parcheggiatore è stata contestata la violazione amministrativa, con sequestro dei proventi raccolti fino a quel momento. L’autorità giudiziaria è stata informata delle operazioni effettuate.