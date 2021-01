Temporali, esondato a Porcari il rio Fossanuova

Con il maltempo che imperversa da ieri, il fiume Serchio e i torrenti della Piana sono i sovegliati speciali. Il Serchio, i cui livelli ieri sera si erano rapidamente innalzati, ha raggiunto a Borgo a Mozzano gli 850 metri cubi al secondo con una portata poi scesa intorno ai 750/770 mc/sec, una piena considerata dai tecnici “molto allungata”.

Il rio Fossanuova a Porcari è esondato in alcuni punti con l’acqua che ha invaso la viabilità ma non si segnalano abitazioni allagate in zona.

In base al monitoraggio meteo, nelle ultime 24 ore sul nostro territorio ci sono state precipitazioni molto abbondanti: sulle Apuane le stazioni hanno registrato cumulate da 150 ad oltre 200 millimetri. Ad innalzare i livello dei fiumi è stato anche lo scioglimento della neve causata dal rialzo termico delle temperature e dalla copiosa piogga.

La situazione meteo è in progressivo miglioramento.