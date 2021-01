Derubata mentre viene colta da un attacco di panico al supermercato

Viene colta da un attacco di panico al supermercato, soccorsa viene poi derubata.

È successo giovedì (21 gennaio) in un centro commerciale della prima periferia di Lucca. La signora ha avuto l’attacco ed è stata assistita da alcuni dipendenti del negozio. Nella concitazione dell’intervento, però, il portafoglio della donna era sparito. Lo stesso è poi stato ritrovato da una commessa ma all’interno erano spariti i 200 euro in contanti che aveva con sè.

Per capire cosa sia successo, in attesa della denuncia formale dell’episodio, non è escluso che possano anche essere visionate le telecamere di sorveglianza. Resta il brutto gesto perpetrato ai danni di una persona in evidente difficoltà da qualcuno che ha approfittato del trambusto dei primi socco.