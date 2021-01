Locale di Altopascio annuncia adesione a #Ioapro

#Ioapro, una prima adesione arriva dal territorio di Altopascio. Un locale in una delle frazioni del comune ha annunciato nella serata di venerdì (22 gennaio), anche se solo in forma privata e non visibile se non agli ‘amici’, sui social network l’adesione alla protesta contro le chiusure dei ristoranti per cena.

Nel video si vede la carrellata all’interno del locale apparecchiato ma vuoto. Non è dato dunque sapere se si tratti solo di un video dimostrativo oppure se il locale è rimasto effettivamente aperto la sera con servizio ai tavoli.

Al momento sul territorio lucchese non si è avuta notizia di alcuna sanzione per aperture irregolari e in violazione delle norme attualmente in vigore contro la diffusione del coronavirus.