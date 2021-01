Maltempo, chiuso il ponte sul Rogio in Padule a Porcari

Ancora conseguenze per il maltempo delle scorse ore sulla Piana di Lucca.

Il ponte sul Rogio, in località La Baracca in Padule sul confine con Capannori, è stato chiuso questa mattina (24 gennaio) in somma urgenza per l’apertura di due voragini all’appoggio posto ad est.

È stato questo l’esito del sopralluogo congiunto della polizia municipale di Porcari e Capannori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Sul posto era presente anche il consigliere Simone Giannini, referente per il Padule per il Comune di Porcari, in coordinamento con la protezione civile e l’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi.

Il ponte è stato chiuso al transito sia verso via Fossanuova, sia verso via delle Barche.

Domani i tecnici faranno le opportune valutazioni per intervenire e rimettere il ponte in sicurezza.