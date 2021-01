Il Centro funzionale regionale della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancio per rischio mareggiate sulla costa versiliese e del bacino costiero del Serchio dalla mezzanotte alle 12 di domani (25 gennaio)

L’allerta arancione è indicata dal Cfr per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca per i settori V (Versilia) e S3 (Serchio costa). Dopo le 12 il livello di allerta per rischio mareggiate è declassato a giallo e indicato fino alle 18 di lunedì. Per il vento forte l’allerta è gialla dalla mezzanotte fino alle 12 di domani.

Le previsioni meteo del Lamma indicano il rinforzo dei venti da ovest, sud-ovest, con forti raffiche su nord Arcipelago e aree costiere centro-settentrionali e zone collinari limitrofe. Moto ondoso in rapido aumento nella notte a nord dell’isola d’Elba fino a mare agitato o molto agitato. Attenuazione del moto ondoso a partire dal pomeriggio di domani.

A Viareggio sono chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. È ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo