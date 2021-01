Nuova frana sul Brennero sulla strada chiusa per i lavori

“Stamani si è staccata una frana di vaste dimensioni che ha travolto la strada tra il Ponte del Diavolo e Fontana di Chifenti. Per fortuna che quel tratto della statale del Brennero era già stato chiuso per lavori dell’Anas. Con la strada aperta, infatti, ci sarebbe stato un gran traffico verso l’Abetone e la Garfagnana. Sassi molto grossi hanno investito la carreggiata e si sono riversati nel fiume. Una scena impressionante. Il territorio frana interamente e le reti di contenimento sono inefficaci”. A dirlo è Lorenzo Bertolacci, esponente Fdi della Mediavalle.

“Presenterò un’interrogazione urgente alla giunta regionale – annuncia il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi – affinché si effettui un monitoraggio di tutto il versante che sovrasta la statale del Brennero, tra il Ponte del Diavolo e Fontana di Chifenti in Mediavalle. La frana, catturata in un video, ha ampie dimensioni e serve una verifica approfondita per mettere in sicurezza l’intero versante. Se la strada fosse stata aperta si sarebbe rischiata la strage Servono interventi immediati perché, in una tale situazione di insicurezza, la statale non potrà essere riaperta. La Regione deve stanziare fondi per un territorio che sta collassando ad ogni evento atmosferico”.