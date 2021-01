Tentano la spaccata di notte al Lebowski in piazza San Michele

Tentano il furto di notte al locale Lebowski di piazza San Michele.

È successo nella nottata di oggi, ma il tentativo di spaccata, reso evidente dalla crepa sulla vetrata di ingresso al locale, non è andato fortunatamente a buon fine. A denunciare l’accaduto è stato uno dei titolari del locale.

Ai gestori, che già stanno vivendo un momento non certo dei migliori a causa delle restrizioni per la normativa antiCovid e che due giorni fa hanno patito anche un allagamento come conseguenza del maltempo, non è restato altro che far denuncia sull’accaduto.