Tre feriti nell’auto che si ribalta sulla Fondovalle a Gallicano

Si cappotta con l’auto con l’intera famiglia a bordo. Tanta paura per un incidente stradale a Gallicano sulla Fondovalle occorso oggi (24 gennaio) intorno alle 15,10.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, l’auto con tre persone a bordo si è ribaltata. Sul posto le ambulanze inviate dalla centrale unica del 118 che hanno trasportato una madre e il figlio minore, un ragazzo all’incirca di 10 anni, all’ospedale San Luca in codice giallo. La donna sanguinava dal naso dopo l’urto mentre il ragazzo ha accusato un trauma cranico con una piccola ferita al sopracciglio.

Il padre, invece, che ha patito il ‘classico’ colpo di frusta, è stato invece condotto all’ospedale di Castelnuovo in codice verde.