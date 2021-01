Vaccini, meno di 18mila dosi somministrate nel territorio della Asl Toscana Nord Ovest

Vaccinazioni in Toscana, alle 12 di oggi (24 gennaio) sono state effettuate complessivamente 82587 vaccinazioni, 4329 in più rispetto a ieri (+5,5%), tenendo presente che le aziende del Sistema sanitario regionale proseguono per l’intera giornata.

La Toscana è la sesta regione per percentuali di dosi somministrate su quelle consegnate (il 79 per cento delle 104590 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 2218 per 100mila abitanti (media italiana: 2241 per 100mila).

Nella Asl Toscana Nord Ovest a ieri (23 gennaio) le vaccinazioni effettuate erano 17544 di cui 16078 per prime dosi tra operatori sanitari (12800), altro personale (786) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (2492). Sono stati vaccinati 5548 uomini e 10530 donne.

La maggior parte dei vaccinati a ieri apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 42157; segue la fascia d’età 40-49 con 2933 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 2750; poi la fascia 30-39 con 2204; la fascia 20-29 con 1568; la fascia 80-89 con 871; segue la fascia 70-79 con 743 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 727.

Nella Piana sono state effettuate 2702 vaccinazioni di cui 277 seconde dosi (322 per ospiti di Rsa); nella Valle del Serchio: 707 vaccinazioni di cui 72 seconde dosi (214 per ospiti di Rsa); in Versilia 2947 vaccinazioni di cui 165 seconde dosi (347 per ospiti di Rsa).