Coronavirus, in quarantena una classe della scuola media di Camporgiano

Coronavirus a Camporgiano, il sindaco Francesco Pifferi torna a fare il punto della situazione.

“Negli ultimi 5 giorni abbiamo avuto 3 nuovi casi di positività al Covid 19 – aggiorna il sindaco -: con essi, il totale nel nostro Comune sale a 94, ma ben 86 persone si sono nel frattempo completamente negativizzate. Gli ultimi 3 contagiati, facendo parte di nuclei familiari in isolamento, erano già stati sottoposti alle misure di prevenzione e protezione previste: sono asintomatici o paucisintomatici, a bassa carica virale e le loro condizioni generali di salute sono assolutamente tranquillizzanti. In conseguenza di una delle 3 positività di cui sopra, è stata posta in quarantena una intera classe della scuola secondaria di primo grado di Camporgiano e tutti i bimbi saranno sottoposti a tampone nel corso della settimana entrante. Raccomandiamo ancora una volta senso di responsabilità, rigore e disciplina nel rispetto delle norme di comportamento che ormai ben conosciamo”.