Vaccini, la Toscana quarta regione per percentuali di dosi somministrate

Vaccini, prosegue la campagna in Toscana. Alle 12 di oggi (26 gennaio) sono state effettuate complessivamente 90857 vaccinazioni, 5005 in più rispetto a ieri (+5,8%). La Toscana è la quarta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 86,9% delle 104590 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 2441 per 100mila abitanti (media italiana: 2405 per 100mila).

Nell’Asl Toscana Nord Ovest a ieri (24 gennaio) le vaccinazioni effettuate erano 18261 di cui 16138 per prime dosi tra operatori sanitari (12.815), altro personale (789) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (2534).

Sono stati vaccinati 5559 uomini e 10579 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (24 gennaio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 4268; segue la fascia d’età 40-49 con 2934 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 2754; poi la fascia 30-39 con 2205; la fascia 20-29 con 1571; la fascia 80-89 con 891; segue la fascia 70-79 con 746 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 744.

Nella Piana di Lucca sono 2882 vaccinazioni di cui 451 seconde dosi (393 per ospiti di Rsa). In Valle del Serchio sono state 707 vaccinazioni di cui 72 seconde dosi (214 per ospiti di Rsa). Nella zona Versilia 3057 le vaccinazioni di cui 264 seconde dosi (374 per ospiti di Rsa).