Furti a Barberino di Mugello, in due nei guai

I colpi, come spiegato dai carabinieri, sono stati messi a segno un negozio di articoli per la casa, dove sono stati individuati due coniugi, di origini georgiane, residenti a Prato: lui, un quarantunenne disoccupato, lei, una badante di trentasette anni.

I due, a ottobre e dicembre dello scorso anno, in concorso tra loro, hanno sottratto un quantitativo di maschere protettive dagli espositori, per un danno quantificato in oltre quattrocento euro. Determinante, in questo caso, l’ausilio fornito dai sistemi video sorveglianza all’interno, lungo gli scaffali dove la merce era esposta al pubblico per la vendita. Entrambi, dovranno rispondere del reato di furto aggravato.